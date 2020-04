L'arrivé des nouveaux CPU Intel s'accompagne d'un nouveau socket, ce qui est devenu presque un standard chez les bleus de changer son socket toutes les deux générations de CPU qui sortent. Et bien entendu, au-delà des changements de mobales récurrents - qui font peur à cause des tarifs qui grimpent - il y a un souci qui se pose, c'est le refroidissement. Une question qui était déjà plus ou moins résolue depuis la connaissance du socket LGA1200, mais est-ce que les fabricants de ventirads ou de waterblocks garantiront l'utilisation de leur matériel, tant la puissance officieuse nécessaire pour les gros CPU de cette génération est élevée.

N'oubliez pas aussi que Noctua a revu le code couleur récemment pour ceux qui sont plus réfractaires au style marron/beige habituel

Tout cela n'a pas l'air de déranger Noctua cependant, car le fabricant a annoncé que comme prévu ses refroidisseurs qui étaient prévus out-of-box - directement en sortie de carton en bon françois - pour les sockets LGA115x sont tout autant compatible avec le LGA1200. Le fabricant maintient toujours ses offres de kits pour les refroidisseurs les plus vieux avec même des offres gratuites pour des plateformes qui datent d'il y a 15 ans parfois, si jamais l'envie de tester votre config dédiée au Pentium 4 vous tente. Ceci dit, cela permet tout de même de rassurer ceux qui possèdent des solutions de refroidissement qui ne sont pas données, comme de très gros ventirads ou des montages de watercooling dignes du busitron de Nicolas.

Pour voir la liste complète des modèles compatibles LGA1200, consulter le site de Noctua

Pour voir un Bousitron sous Z490, tapez I