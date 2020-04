Bon plan • Just Cause 4 offert avec Epic Games

Si le confinement vous barbe, que le nervosité vous tend jusqu’aux doigts de la main et que vous êtes à deux doigts de lancer le PC par la fenêtre, pas de panique : le ruissellement de la richesse made by Fortnite d’Epic Games est là pour vous secourir.

En effet, deux nouveaux titres sont offerts, et ce, jusqu’au 23 avril : le triple A Just Cause 4, un jeu d’action à la troisième personne totalement déjanté, et Wheels Of Aurelia, un jeu proche du visual novel se déroulant en Italie dans les années 1970. À vos marques ? Prêts ? Filez sur les liens de bas de page !