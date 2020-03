Moins de 105 € le H115i Pro RGB, en voilà une bonne affaire. L'AIO de Corsair est proposé à 102,59 € chez Amazon et Rue du commerce. Le monstre de 280 mm est accompagné de deux ML140 qui lui permettent d'offrir des prestations d'un excellent niveau, tant sur le plan des nuisances sonores que des performances en refroidissement et ce même en cas d'overclocking poussé. De plus la marque n'exagère pas l'illumination du produit, qui ne possède qu'une petite pointe de RGB sur le dessus de la pompe ! Il se pilote via iCue et prendra soin de votre processeur. Nous l'avions aimé lors de notre test, si bien qu'il a été adopté par notre configuration de travail depuis. Encore vendu autour des 120/130 €, l'offre est plutôt généreuse. Si ce produit vous intéresse, nos liens sont disponibles en bas de page. Chez RDC, il faudra renseigner le code HEROS-FLASHDEAL-10 pour bénéficier de la remise.