Si la série des Half-Life était, à chacune des sorties de chaque volet, une belle réussite technique en plus d’une révolution dans le domaine de FPS, le fait est plus difficile à accuser en 2020 du fait des progrès faramineux réalisés depuis.

Mais, pour profiter au maximum des vieux titres sans s’arracher les yeux, des solutions existent. Valve, la maison mère, avait publié une version remastérisée d’Half-Life 1, nommé Half-Life : Source en 2005, mais le résultat n’était pas vraiment concluant puisqu’aucun modèle 3D ni doublage n’avait été refait. Du coup, c’est une équipe de modders qui s’est mise en tête de recréer les premières aventures du scientifique, mais avec le plus récent moteur Source... avec des graphiques améliorés et une progression sur Xen bien plus cohérente du point de vue de l’expérience utilisateur que celle fournie par le jeu de base. Pour en savoir plus, les gus ont un site officiel.

À la base gratuit, le mod est passé payant en s’ouvrant au magasin Steam, ce qui n’a pas manqué de soulever quelques controverses, d’autant plus que le développement s’est étalé sur 15 ans, de quoi faire redouter les plus ardents fans (Duke Nukem Forever, si tu nous entends depuis ta tombe des jeux ratés au temps de conception trop étiré, répond nous !). Néanmoins, tout cela semble arriver à sa fin avec une date de sortie officielle pour le 5 mars (2020). Ce n’est certes pas la première fois qu’une date est avancée, mais le gros travail de restructuration de la partie Xen (la planète alien, pas l’hyperviseur !) est désormais passé, ce qui fait pencher la balance pour une réelle sortie. Entre Half-Life : Alyx et cette nouvelle, les jeux au pied-de-biche ont décidément la cote en ce moment. Pour combien de temps encore ? (Source : TechSpot)