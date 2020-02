Si AMD a réussi à renverser le rapport de force le confrontant à Intel, cela n’est pas pour autant que toutes les machines sont miraculeusement devenues rouges. En effet, l’inertie des fournisseurs et du marketing aidant, de nombreux catalogues d’OEM restent à majorité bleue, et nous ne pouvons guère les blâmer lorsque les produits incriminés ne sont pas encore dans la gamme du designer concurrent.

C’est dans cette optique qu’AMD a dévoilé dans le plus grand des silences deux nouveaux CPU, et pour cause : il font partie de la série des Ryzen Embedded, comprendre des bousins peu véloces mais peu gourmands, destinés aux machines légères (voire très légères) des professionnels.

Avec le Ryzen Embedded R1305G, il ne faudra effectivement pas lancer Crysis en 4K : comptez seulement sur deux cœurs SMThreadés aux fréquences décoiffantes de 1,5 GHz à 2,8 GHz - avec 8 à 10 W de TDP, pas facile de faire mieux. Côté graphique, toujours du vu et re-vu : une partie VEGA 3 cadencée à 100 MHz. Son petit frère, le Ryzen Embedded R1102G, n’en mène pas plus large : il perd le SMT pour passer à deux cœurs physiques et logique, des fréquences de 1,2 GHz à 2,5 GHz et un TDP en chute avec seulement 6 W. Notez que pour ce dernier, le nombre d’écrans supportés simultanément passe de 3 à 2 et la RAM de double à simple canal. Pour un écran de publicité ou un plan tactile, il ne faut cependant guère plus.

D’après les 8 lignes PCIe 3.0 disponibles (et 4 pour le R1102G), il ne s’agit en plus que de Zen1, donc de 12 nm dans le meilleur des cas. Il reste néanmoins la carte de la tarification, inconnus pour nos oreilles de simples passionnés, mais Dieu sait que cette variable importe sur ce segment. Si jamais vous êtes encore gourmands, les spécifications complètes sont disponibles sur le site du fabricant. Pas encore de quoi mettre au placard la série Casino Royal Gaming ! (Source : MiniMachines et HotHardware)