AMD a ses Threadripper 3000WX Pro depuis quelque temps, basés sur du Zen 2 comme les Threadripper 3000 dont vous trouverez des tests dans nos colonnes (3960X/3970X et 3990X), mais aussi les plus récents Pro 5000WX. Contrairement à ce que le géant a fait par le passé, il a tué la gamme Threadripper pour le grand public, il n'y a donc pas de 5000 "classiques", que des WX Pro qui ne fonctionnent (en théorie seulement) que sur le chipset WRX80. Tout ça coûte une blinde, encore plus qu'avant, le semi-pro va devoir se rabattre sur du mainstream testicouillu s'il veut du CPU haute performance. En face, Intel en a fait de même avec sa plateforme HEDT, dont la dernière LGA2066 n'a pas été d'un grand niveau finalement.

Ceux qui ont l'oseille ne devraient pas avoir de difficultés à trouver CPU à leur socket, mais les cartes mères à ce format ne courent pas les rues. Il y en a chez MSi (WS WRX80), chez ASUS (Pro WS WRX80E-SAGE SE WIFI), ASRock en a déjà une, et c'est une tuerie à la hauteur des ambitions du CPU : WRX80 Creator. Voici à présent une évolution mineure avec la WRX80 Creator R2.0. Les deux sont identiques, à un détail près que nous donnerons plus tard.

Elles sont au format EATX, avec un PCB 14 couches et deux onces de cuivre dedans, c'est déjà très costaud. Il y a 8 phases de 105 A pièce, traditionnellement c'est du 50 voire du 60 A, là aussi c'est solide. Ce nombre semble petit, mais c'est aussi lié au fait qu'ASRock a tourné le socket de 90°, avec les 8 slots de RAM situés en haut et en dessous du socket. La firme a du coup musclé son refroidissement, avec un bloc d'ailettes d'aluminium et des caloducs, le tout dans un espace plus restreint que d'ordinaire. Le WRX80 est planqué sous un radiateur étendu, activement refroidi par un moulin, mais pas non plus énorme.

Il y a 7 ports PCIe 4.0, 5 sont câblés en x16, 2 en x8. Tout cela est rendu possible par la présence des 128 lignes PCIe 4.0 du CPU, sans oublier celles du chipset. La différence provient de la partie réseau. La R2.0 passe sur 2 puces Aquantia (qui appartient à Marvell désormais) 10 GbE, de quoi faire si besoin. Pour le prix, il est inconnu, mais on trouve déjà la WRX80 Creator pour 1100 €, aucune raison que la R2.0 soit moins chère avec une configuration réseau plus musclée.