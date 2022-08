Stray a été le jeu surprise de l'année 2022, en tout cas de l'été 2022. Il a mêlé poésie, cyberpunk, avec une mention spéciale pour lé héros, un petit chat paumé dont la vie virtuelle a attendri un très large public. D'ailleurs les critiques furent dithyrambiques et les retours très positifs, quel que soit le pays. Cocorico, c'est le premier gros jet du studio montpelliérain Blue Twelve, qui a montré qu'il maitrisait aussi bien la direction artistique que le moteur choisi, à savoir l'Unreal Engine 4. On s'attend donc à une meilleure prise en charge par les GeForce, mais parfois il y a des surprises.

Stray va sauter

GameGPU a fait son test, et il n'y a pas de surprise. En Full HD, RTX 3080 et 3080 Ti sont à 190 ips, suivies des RTX 3070 Ti et 3070, elles-mêmes suivies par un tir groupé de cartes RDNA 2, allant de la RX 6800 à la 6900XT. Ça limite sec par le CPU, avec une plus grande dépendance par les Radeon. En bas, puisque c'est là le plus intéressant, la GTX 1070 et la RX Vega 56 sont respectivement à 73 et 78 ips, c'est donc très confortable surtout que le preset choisi est le maximal.

En QHD, les RTX 3080 restent tête, mais les RX 6900XT et 6800 XT s'intercalent, repoussant la RTX 3070 Ti à la 5e place. Pour nos deux lanternes rouges, on passe à 53 et 54 ips, c'est donc plus dur, mais pas injouable, il est possible de grappiller de précieuses images par seconde en tombant quelques détails, le sombres étant le plus rapide et souvent le plus salvateur. Enfin, en UHD, le classement ne change guère en haut, il faut démarrer de la RTX 3060 Ti pour avoir 60 ips mini.

Stray a sauté en direct live !

Au final, ça mouline super bien, c'est beau, immersif, attachant, pas très cher puisque moins de 27 € sur Steam, mais c'est gage d'un très bon moment. La surprise 2022 ? À confirmer, car il reste encore 4 mois avant la fin et les fameux awards !