Le 5990X, un Threadripper Chagall qui ne verra pas le jour, a été testé. AMD a décidé de ne lancer que des TR5000 Pro, abandonnant les versions grand public qui avaient cartonné avec les TR depuis la série 1000 à 3000. Pour rappel, ces 5000 Pro ne fonctionnent qu'avec le chipset WRX80, vendu lui aussi à prix d'or dans des cartes maman qui le sont toutes autant. Mais ce sample a un truc que ne doit pas aimer AMD, c'est qu'il fonctionne très bien sur carte mère TRX40, le cas échéant sur une ASUS Zenith II Extreme Alpha.

Le clocckeur SkatterBencher s'est amusé avec ce CPU qui ne sera pas vendu, même si AMD ne fera que du "pro", il a quand même une gamme grand public qui marche, mais ne rentre pas dans ses projets. Ce 5990X a 64 coeurs et 128 threads, a un OPN de "100-000000443-40_Y", et a 8 CCD. Chacun a été poussé, le meilleur de la bande a atteint 4.82 GHz sous 1.45 V, les autres ont oscillé entre cette valeur et moins, pour une moyenne de 4.4 GHz sur tous les coeurs, ce qui est joli !

Un R23 était de rigueur, et il a tapé les 100000 points, avec 100191, c'est passé d'un chouia, mais c'est passé ! Si la machine est stable, le CPU ainsi débridé a consommé en pic 691 W. Ce n'est cependant pas atroce, les TR3000 débridés peuvent y parvenir, surtout le 3990X quand on lui dit de se dégourdir les jambes, autrement, c'est 280 W maxi pour tous les TR, quelle que soit la génération.