Raptor Lake est en approche ! Toujours sur LGA 1700 et ses onéreux tandems chipsets de la série 600 / 700 + DDR5. Une nouvelle réjouissante si vous visez « ce qui se fait de mieux », point qui fait toujours débat tant les concessions sont encore importantes pour y aboutir.

Or, qui dit nouvelle génération approchante, dit nécessairement grand ménage sur les étagères et dans les stocks donnant à Rocket Lake et au LGA 1200 un sursaut d’intérêt certain côté tarifs… Tout en restant largement compétitif sur le plan des performances gaming, et doté d’un IPC d'actualité. Accessoirement, les processeurs 10e et 11e générations se refroidissent sans requérir à une centrale nucléaire en guise de cooling. Rappelons, en outre, que le facteur limitant les performances ludiques de votre machine n'est généralement pas situé au niveau du processeur, mais au niveau du GPU : l'occasion donc de monter ou d'upgrader vers un nœud central de machine futureproof à tarif modéré.

Vous retrouverez également des tarifs intéressants sur des puces plus modestes, toujours de générations mentionnées, permettant de monter des machines véloces et peu énergivores. Certaines références étant – d’ailleurs – toujours dans le dernier guide de référence du Comptoir du Hardware :