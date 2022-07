C'est important la date, mais dans le cas présent, on n'a pas le choix ! On sait qu'Intel tiendra son salon Innovation les 27 et 28 septembre prochains, et qu'il y sera présenté, selon toute vraisemblance, la gamme Raptor Lake pour PC de bureau. Cela ne signifie pas que tout y sera dévoilé ni qu'il sera possible d'acheter la plateforme fraichement moulue dans la foulée. A priori, le géant bleu devrait faire comme il a agi avec Alder Lake. La présentation des puces K et du chipset Z790 se ferait fin septembre. Les 13900K/KF, 13700K/KF et 13600K/KF seraient de la fiesta.

La disponibilité en boutiques serait organisée pour le 17 octobre, soit quasiment 3 semaines plus tard. Mais quid du catalogue complet Raptor ? Selon la même source, les chipsets H760 et B760, ainsi que les processeurs non K - ce qui fait beaucoup de monde si on compte ceux qui n'ont pas de suffixe, ceux qui sont en F, ceux qui sont en L - seraient présentés au CES 2023 le 5 janvier prochain. Là aussi, ce serait un beau paper launch, la disponibilité interviendrait seconde quinzaine de janvier. Quant au H710, il n'existerait pas, ce serait le H61 qui couvrirait l'entrée de gamme sur le LGA1700.

Dernier détail concernant les lignes PCIe, le nouveau nerf de la guerre, le Z790 aurait 20 lignes PCIe 4.0 et 8 lignes PCIe 3.0. Quant aux CPU K en tout cas, il y aurait 16 lignes PCIe 5.0 et 4 lignes PCIe 4.0. On peut penser qu'il y aurait également 8 lignes PCIe 4.0 pour le lien DMI, c'est aussi là où on attend d'AMD qu'il muscle ce lien puisque sur X570 il est à 4 lignes PCIe 4.0. (Source)