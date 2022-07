Voilà un signe que ça ne devrait plus tarder. Si on rentre officiellement dans le second et dernier semestre de l'année, ce dernier devrait ravir ... ou pas, les aficionados du hardware. Côté CPU bleu, Alder Lake prendra sa retraite quand Raptor Lake sera là, quelque part entre ce jour et le 31 décembre. On peut même penser que le géant Intel ne trainera pas jusqu'à la fin de l'année, surtout que Zen 4 et ses Ryzen 7000 devraient arriver mi-septembre, deux grosses infos/rumeurs pointent la même période, ici et là. Et donc pourquoi laisser le champ libre à son meilleur ennemi ? D'autre part, ASRock a publié une liste de BIOS à destination de ses cartes mères pour les rendre dès à présent compatibles avec Raptor Lake, présenté dans le libellé par Soon Released Intel Desktop Processors.

Et ce ne sont pas que quelques cartes mères Z690 qui sont visées, ce sont toutes ses cartes Z690, H670, B660 et H610. Certes, la firme proposera ses cartes avec des chipsets 700, mais d'ores et déjà les clients peuvent mettre à jour. Nul doute que d'autres vont suivre rapidement, si tel est le cas, cela ne ferait que confirmer l'imminence de l'arrivée de Raptor, dernière famille à prendre place sur le LGA1700, avant la déferlante LGA1851.

cliquez pour agrandir crédit image @ VDCZ