Lian Li s'est associé avec l'allemand Dan Cases et cela a donné l'A4-H2O ! Le boitier s'inspire très largement du design de l'A4-SFX de Dan Cases (qui avait d'ailleurs déjà été fabriqué dans les usines de Lian Li), qui avait piqué en 2016 le titre de plus petit boitier gaming au monde après une campagne Kickstarter plus que réussie.

Le nouveau boitier conçu cette fois-ci directement en collaboration avec Lian Li est un peu plus grand, mais il partage toujours le même concept minimaliste, avec une apparence « premium » soignée et bien lisse, dans une robe argentée ou noire anodisée et sablée, et un intérieur en acier SPCC noir mat dans les deux cas. Le boitier possède aussi de nombreuses perforations pour la ventilation sur les panneaux latéraux en aluminium, ainsi que sur celui du dessus. Ses dimensions de 326 x 140 x 244 mm (soit grosso modo la taille d'un Core X pour GPU externe de chez Razer) lui confère un coffre de 11 litres, ce qui permettra d'y caser des configurations déjà plus ambitieuses, mais toujours dans l’esprit SFF !

Si la carte mère ne peut être que Mini-ITX et l'alimentation SFX ou SFX-L, grâce à la conception en sandwich du layout, il sera aussi possible d'y loger un gros GPU triple slot de 322 mm de long, en sachant que le boitier peut être acheté avec un riser PCIe 3.0 ou PCIe 4.0 ! Par ailleurs, ce dernier est monté sur rail afin de pouvoir rapprocher un GPU double slots du panneau latéral pour une meilleure évacuation de la chaleur.

Pour refroidir le CPU, il faudra oublier les gros ventirads, l'espace libre n'est que de 55 mm en hauteur, l'A4-H2O favorise très clairement l'AIO, vous pourrez y installer un exemplaire de 240 mm (de préférence avec la pompe dans le waterblock) aux emplacements 2 x 120 mm (qui sont d'ailleurs les seuls emplacements pour ventilateur du boitier) du panneau supérieur. Il faudra également veiller à choisir une carte mère possédant de préférence plusieurs ports pour SSD M.2, l'A4-H2O ne possédant qu'un seul emplacement 2,5" pour un SSD. Celui-ci s'attachera sur la grille du fond du boitier.

Enfin, les I/O sont constitués d'un bouton on/off, d'une prise micro, d'une sortie HD audio, d'un port USB-A 3.0 et d'une prise USB-C 3.1 Gen2. En somme, c'est un boitier SFF sympathique ayant de quoi plaire aux amateurs du genre ! Il n'est pas donné, puisqu'il faut compter avec 109,90 € pour la version PCIe 3.0 et 149,90 € pour du PCIe 4.0, sa simplicité semble aussi être sa plus grosse faiblesse, avec un niveau de fonctionnalité finalement assez restreint. Néanmoins, ceci n'enlèvera rien au fait que l'A4-H2O devrait parfaitement être en mesure d'accueillir une configuration sérieuse dans une empreinte très réduite !