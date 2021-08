Duke Nukem Forever et X570S, même destinée ? Pourvu que non, car le premier s'est révélé bien pourritos au final, et le second ferait un bien fou au X570 ! Si vous vous souvenez, quand AMD a lancé ce chipset phare, la surprise fut relativement mal accueillie par la presse, dont nous. En effet, le X570 nécessitait un moulin pour être refroidi, c'était probablement une nécessité pour les constructeurs à ce moment, mais l'avenir de ces petits machins qui tourne est rarement radieux, voir l'époque semi-bénie des cartes ASUS A8N et dérivées, dont aucune n'a résisté au temps, la faute à un moulin ayant rendu son dernier souffle plus ou moins vite.

Le B550 se révéla un choix plus orienté pour ceux qui ne voulaient pas prendre ce risque. Le X570S devrait réintroduire les castrations techniques imposées au B550, tout en rendant un chipset totalement inaudible, car passif. ASUS, en juin, avait teasé une partie de sa gamme X570S, retrouvez-là sur le lien au-dessus. EVGA, il y a deux jours, montrait sa première carte AMD architecturée autour du chipset prodigue. Notez qu'on n’a toujours aucune date à ce stade de la news, mais ça ne va pas durer.

Car MSi vient de dévoiler les dates de lancement de deux de ses cartes, les TOMAHAWK MAX WIFI et TORPEDO MAX. Ce sera le 3 septembre, est-ce pour cette raison qu'AMD tiendra une conférence à cette date ? La plateforme AM4 ultime avec Zen 3+ ? Les prix respectifs sont de 250 et 219 $ US.