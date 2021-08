Après tout il n'y a pas de raison que le géant procède différemment avec Alder Lake comme il l'a fait avec Rocket, Comet, etc. Et même si Intel a fortement appuyé pour développer une solution graphique intégrée enfin d'un autre niveau que les pathétiques HD Graphics qu'on se traine depuis Skylake, tous les gens ne semblent pas avoir besoin de cet Xe, son petit nom. Malgré tout, que ce soit chez Intel ou AMD, il semblerait qu'on préfère des solutions multiples au sein de la même gamme, puisque Zen 4 devrait arriver avec et sans GPU intégré, alors qu'il fallait se rabattre sur des APU en G. Chez Ie grand bleu, le schéma classique serait conservé.

Selon Komachi via VDCZ, des traces de puces Core iX-12x00 ont été dénichées, avec le suffixe K que nous connaissons, mais aussi le KF. La nomenclature en vigueur est que K implique la capacité d'overclocking via coefficients, F prouve l'absence de partie graphique active. On trouvait même des CPU en F, ce qui signifiait qu'ils ne pouvaient pas s'overclocker et qu'ils étaient dénués d'iGPU. Aux côtés des 12900K, 12700K et 12600K trôneraient les 12900KF, 12700KF et 12600KF. Si cela a un impact réel sur les prix, ça peut être intéressant de faire l'impasse, mais si c'est comme sur Rocket ou Comet, ça ne vaut pas forcément le coup de se passer de ces transistors dédiés affichage pour 20 boules, surtout avec le marché de la carte graphique qui fait des ravages dans les étrennes des gens.

Un K et un K, ça fait 2 cas !