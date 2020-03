Enfin de la puissance sans licornes ?

Depuis quelques années, il est devenu monnaie que le haut de gamme des cartes mères rime avec RGB et peintures criardes, afin de donner un aspect guerrier ou top moumoute, rappelant le tuning du monde automobile. Mais depuis la fin de l'année 2019, certains fabricants commencent à revenir en arrière, en particulier MSI qui a sorti le concept d'une carte mère X570 haut de gamme sans RGB et sans peinture colorée : la X570 MEG Unify. Et c'est avec nos mains expertes du Comptoir que nous avons étudié de plus près cette nouvelle carte sobre.

• Côté street price, ça dit quoi ?