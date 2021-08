À force de la teaser, EVGA s'est enfin résolu à la montrer ! Sa première carte mère X570, basée sur le nouveau chipset X570S, donc dénué de refroidissement, se nomme X570S Dark, et est évidemment orientée overclocking. C'est d'ailleurs une preuve si c'est Kingpin qui en a fait la démonstration, et pas Gisèle du secteur "entrées/sorties définitives" de l'EHPAD "Les lendemains invisibles".

Comme on s'en doutait plus que fortement, l'architecture de la carte est faite en ce sens, avec deux slots mémoire en haut, un socket pivoté de 90°, et un radiateur de chipset gigantesque et qui est riche en lames et autres rainures métalliques, pour multiplier la surface d'échange avec l'air. On notera que la carte a 2x 8 pins CPU et un 24 pins ATX juste à côté et coudés également à 90°, 16 étages d'alimentation, une backplate ouverte pour aider l'air chaud à s'échapper.

Ce que nous ne voyons pas, mais qui est décrit par EVGA, c'est des contacteurs dorés dans le sockets 50% plus riches en or, du son Realtek 7.1, du BT 5.2 et du WiFi 6, des header RGB et ARGB, un switch Low Mode qui bloque les multiplicateurs CPU au plus bas pour ceux qui veulent basculer du mini au max rapidement, des ports PCIe renforcés (à voir au niveau des soudures surtout), un triple BIOS, et un mode flash BIOS sans CPU.

Il n'y a pas de prix, mais il sera élevé, on sent bien EVGA venir marcher sur les platebandes des cartes mères mainstream orientées bidouillage, comme les ASUS Dark, et autre MSi Meg ACE, voire GIGABYTE AORUS EXTREME. Et là, on tape entre 450 et 850 €, oui c'est une fourchette très large !