Afin de faire tenir encore pour quelques mois la plateforme AM4, les fabricants mettent à jour leurs gammes de cartes X570 avec une révision du chipset rouge qui permet d'éviter d'investir dans un refroidissement actif pour cette partie de la mobale. En effet, le chipset X570 amène à de nouvelles cartes sans ventilateurs embarqués, ce qui fera plaisir à ceux qui n'aiment pas les hélices de moins de 80 mm de diamètre, et MSI suit donc la lignée de ses comparses ASRock, ASUS et GIGABYTE en proposant deux modèles très proches : la MAG X570S Tomahawk MAX Wi-Fi et la MAG X570S Torpedo MAX.

Les deux cartes sont quasiment les mêmes, les seules différences semblant être le remplacement du Wi-Fi 6E sur la Torpedo par un port LAN en GIGABIT. Pour le reste, nous disposons d'une alimentation en 12 + 2 phases en mode duet, autrement dit avec une mise en parallèle des phases, comme sur la MPG Z590 Gaming Carbon que nous avons testée. La connectique semble bien fournie, avec moult ports USB de différentes générations et une bonne dose de ports SATA, par contre la carte n'embarque que deux ports M.2, ce qui semble un peu léger pour du format ATX. Le circuit audio est lui aussi mis à jour, en passant sur la puce ALC4080 de chez Realtek, une référence qui nous a bien surpris lors des derniers tests. Pour l'instant, le prix et la disponibilité ne sont pas annoncés, attendons de voir le tarif une fois sur nos étals pour se faire un avis complet.