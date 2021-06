Avec le rachat d’Oculus, Facebook a clairement misé sur la VR comme technologie d’avenir, en dépit de son coût encore prohibitif pour les particuliers à l’heure actuelle — bien que l’Oculus Quest ait largement baissé le ticket d’entrée. Si des titres de plus en plus nombreux sont désormais compatibles, voire étudiés pour ce type de périphérique, une majorité de joueurs préfèrent encore les bons vieux écrans.

Pour convaincre les foules, le géant bleu des réseaux sociaux a eu une idée en 2019, désormais rendue publique via la publication du brevet concerné : un casque de VR... intégré dans un couvre-chef. Dit comme cela, pourquoi pas : les HoloLens de Microsoft comme les lunettes de Magic Leap tentaient également de jouer la carte d’un design un peu moins « boîte à œil » des bidules de VR habituels ; mais là, force et de constater que non, la combinaison ne fonctionne pas.

Pourtant, la firme avait de bonnes idées, en voulant caser des capteurs dans des gants, ce qui ne manque pas de rappeler la glorieuse (hum) époque du PowerGlove, mais, une fois de plus, c’est un « non ». Il faut dire que la qualité des illustrations des brevets n’aide en rien à s’immerger et accentue le côté grotesque du bousin.

Pas de panique, la version chapeau est également mentionnée : pour un prochain test de comptoir... ou pas !

Rappelons tout de même qu’un brevet ne représente que le dépôt d’une idée, et n’atteste en rien de la présence d’un prototype ni de visuels totalement cohérents avec un futur produit. L’ergonomie et l’intégration conviviale de la VR dans des périphériques esthétiquement léchés demeurent un domaine de recherche encore actif, et nous ne pouvons pas blâmer Facebook de travailler dans cette direction. Heureusement, toutefois, que ce « truc » ne soit jamais passé en production ! (Source : Founder’s Legal via UploadVR)