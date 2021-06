Donjons et Dragons : Dark Alliance est sorti il y a quelques jours, vous pouvez voir le résumé sur le dernier Gamotron. Effectivement, les retombées en termes de gameplay sont assez mitigées, pour rester poli, et pourtant l'univers et la réalisation sont assez sympas. Mais quel moteur pédale derrière cet action/RPG ? Oh ben té, quelle surprise, de l'Unreal Engine 4 ! La question est de savoir comment ça va mouliner, et la réponse est présentée chez Gamegpu, comme souvent.

Avec le protocole que vous connaissez, de même que le panel, nous allons vous le dire. UE4 = GeForce la plupart du temps, tandis que UE3 = Radeon, adage respecté ? Dans le cas présent, en FHD, la RTX 3060 Ti et Apere supérieur sont devant les RX 6000 RDNA 2. En bas, la GTX 1060 bat la RX 580, est battue de peu par la RX 590, en sachant qu'elle était sortie avec la RX 480 qui était sa concurrente. En QUD, les RX 6800 et 6900 XT se refont la cerise, et pas qu'un peu puisque la RTX 3080 vient s'intercaler entre les deux Radeon, et les trois marquent un gros décalage avec le reste du panel. En bas, ça se resserre entre les Polaris et la GTX 1060, mais on est quand même autour des 60 ips, donc un niveau très élevé pour ces cartes pas du tout prévues pour cette définition. Enfin, en UHD, on a une copie presque parfaite des résultats en QHD, et un resserrement des valeurs. Mais globalement ça reste élevé.

Au final, le jeu pédale très bien sur tout type de carte, dommage que la partie jouabilité ne soit pas top moumoute !