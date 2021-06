La version silencieuse du chipset X570, le X570S, commence à se faire voir sur l'ensemble des gammes de cartes mères, promettant la fin des ventilateurs parfois capricieux sur le Southbridge, tout en gardant une interface totalement en PCIe 4.0, ce qui reste unique pour le grand public. Néanmoins, sans de réelles dates ou de NDA, cela arrive au compte goutte chez les différents fabricants, et aujourd'hui c'est GIGABYTE qui présente ses ambitions dans le domaine, avec toute une famille complète de cartes mères AM4 silencieuses.

Nous commencerons par le traditionnel flagship, la catégorie AORUS, qui voit arriver deux modèles : la X570S AORUS Master et la X570S AORUS AX. Peu de changements sont à noter, si ce n'est que la Master gagne 2 phases et le WiFi 6E, pour le reste c'est pareil : refroidissement efficace, connectique bien fournie et système audio de haute qualité. Il faudra attendre les spécifications détaillées pour savoir de quoi il en retourne exactement.

Le fabricant revoit encore ses gammes pour le monde des créateurs, et va élargir son concept vers une nouvelle famille : Aero (qui existe déjà pour les cartes graphiques). À savoir, la gamme Vision sera comprise dedans, mais pour la série X570S ce sera une carte Aero G. On y retrouve le même style épuré et bien lisse d'une carte Vision, en parallèle d'un équipement plus que correct, sans déborder pour autant. Vous y aurez par exemple le droit à 14 (vraies, selon le fabricant) phases pour l'alimentation, mais aussi du 2,5 Gb/s et WiFi 6 comme le reste de la série X570S, et puis de quoi distribuer jusqu'à 60 W via USB-C. Sinon, pour les amateurs de SSD NVMe qui fusent, sachez qu'il y a 4 ports M.2 compatibles PCIe 4.0.

L'entrée de gamme du haut de gamme est représenté par la X570S Gaming X et une X570 UD. Deux modèles forcément moins touffus et chargés que le reste. C'est du grand classique de la carte mère de chez GIGABYTE avec un équipement plutôt standard et de série, comme du WiFi 6 et réseau 2,5 Gb/s, une connectique interne et externe correcte, mais tout de même toujours avec un refroidissement de taille, juste moins élaboré. Des solutions qui suffiront amplement pour les moins gourmands qui ne veulent pas faire l'impasse sur certaines nouveautés.

Comme d'habitude, GIGABYTE n'a partagé aucun prix ni de date de disponibilité dans son communiqué. Ça arrivera quand ça arrivera, et sera vendu aux prix qui seront affichés en magasin, si si. (source : GIGABYTE)