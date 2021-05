Après des semaines à se languir dans l'attente de savoir quand allait enfin venir le chipset X570S - et savoir s'il était réel - ASRock brise la glace et lors de l'annonce de sa nouvelle gamme de cartes mères pour AMD, le fabricant a annoncé sa première mobale équipée de cette nouveauté. Pour rappel, il s'agit d'une révision du X570 qui aurait la possibilité d'être refroidie plus facilement de manière passive, un souci de taille pour de nombreux fabricants qui ont dû recourir à une ventilation de petite taille, qui s'est avérée bruyante dans certains cas.

Le concept de ces deux cartes mères est donc assez simple : fournir des cartes abordables qui se concentrent sur l'essentiel pour du gaming, avec des fonctionnalités basiques et la capacité à gérer des CPU puissants. Ce seront donc des modèles de milieu de gamme, avec 10 phases - probablement un 8 + 2 - basées sur des SIC654 de chez Vishay, des MOSFET de qualité correcte et qui permettent une bonne régulation grâce à leurs capteurs intégrés. Pas de Wi-Fi ici, mais une puce réseau 2.5G Killer, qui est correctement référencée à partir de maintenant, en mentionnant Intel, propriétaire actuel de la marque.

De même, la connectique reste similaire sur les deux modèles, sans apporter de grandes nouveautés, seuls les ports internes changent selon le chipset : 3 ports PCIe 4.0 x16 et 3 ports PCIe 4.0 x1 sur la version X570S, contre 1 port PCIe 4.0 x16, 2 ports PCIe 3.0 x16 et 1 port PCIe 3.0 x1 sur la version B550. De même, un des ports M.2 de ce dernier est en PCIe 3.0, puisque relié au chipset, et dans les deux cas, el circuit audio est très rudimentaire avec un ALC897. Pas de quoi chambouler le marché donc, mais nous avons maintenant la preuve qu'il est possible de faire du X570 passif sur des cartes mères de plus faible gabarit.