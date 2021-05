Il s'agit là du retour d'une rumeur qu'est restée bien silencieuse durant quelques semaines, mais dont l'ampleur pourrait être intéressante si Zen 4 arrive tardivement durant 2022. En effet, le chipset X570 est presque parfait au niveau des fonctionnalités et des performances, toutefois il dispose d'un énorme défaut : sa consommation excessive, ce qui a tendance à la faire bien chauffer selon les situations. Bien que les différents fabricants aient parfois fait des efforts sur la ventilation - mode semi-passif, ventilateur optimisé - dans la globalité il en résulte un bruit de fond audible sur de nombreux modèles, et un risque plus élevé de pannes sur le long terme. ASUS a donc annoncé avoir mis au point deux cartes X570 qui seraient passives et prévues pour le troisième trimestre de 2021.

New passively cooled #ROG #X570 motherboards are coming soon in Q3, stay tuned! — ROG Global (@ASUS_ROG) May 21, 2021

Le fabricant proposerait donc 2 nouveaux modèles de cartes - haut et milieu de gamme bien entendu - qui permettraient de se passer totalement de ventilateur sur le chipset, ce qui rendrait plus intéressantes ces mobales sur le long terme. Cependant, nous ne savons pas s'il s'agit de l'utilisation d'un radiateur passif mieux réalisé - et donc probablement plus cher - ou d'un nouveau chipset X570S, là-dessus il n'y a pas de réponse précise de la part d'ASUS. Toutefois, si la plateforme AM5 tarde à arriver, une révision des cartes X570 pour les rendre passives n'est pas délirante, et il semblerait que certains fabricants tenteraient de franchir le cap durant cet été.