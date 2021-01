Récemment, l'AGESA 1.1.9.0 a été déployé chez la majorité des constructeurs de cartes mères, et ce pour les cartes ayant un chipset de la série 400 et 500. Eh bien d'ici la fin du mois de janvier, l'AGESA 1.2.0.0 sera déployé via un nouveau BIOS, chez ASUS et MSi en tout cas. Qu'apporte-t-il concrètement ? La Twittosphère s'est accordée pour dire que, via la voix de Patrick Schur, d'1usmus et ASUS ROG, que cette mouture servait principalement de correction de bugs. Mais c'est l'expertise d'1usmus, le papa de Ryzen CTR, qui a fait la différence. Il devrait, en outre, supporter le Re-size BAR pour les cartes graphiques Nvidia Ampere.

Ce dernier a , en effet, constaté que les SMU 56.44.00 (a.k.a System Management Unit) ont été mis à jour, et devraient améliorer la courbe d'optimisation Curve Optimizer, qui permet de régler la tension selon la fréquence. Et à ce titre, 1usmus déclare que les FCLK, ou plus connu sous l'expression fréquence de l'Infinity Fabric, de 1900 MHz et plus ne devraient plus causer d'écrans bleus, autrement appelés WHEA (pour Windows Hardware Error Architecture). Il n'est pas dit en revanche ce BIOS sera en version bêta. Attention toutefois, ce dernier chapitre ne concerne que les Ryzen 5000, les Ryzen 3000 garderont leur grande sensibilité et leur Bamba Triste (vivement conseillé de cliquer si vous voulez voir un collector) vis-à-vis de cet Infinity Fabric, et de la DDR4 3733.