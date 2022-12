Bon Plan • Ryzen 5000 en promo !

La nouvelle génération de processeur est là, celle des GPU est proche, donc il est temps de se séparer des stocks. Et ça tombe bien, puisqu'on trouve de l'AMD à foison en ce moment. Et on commence avec le Ryzen 5 5600X passé sous la barre des 180 €. Ses six coeurs (12 threads) cadencés à 3.7 GHz de base vous permettront de jouer en toute sérénité et même de bosse un poil de temps en temps. En suivant notre lien, vous le trouverez à 177,99 € en ce moment sur Amazon.

On retrouve ensuite un processeur plus gros, déjà proposé à bon prix lors du récent black friday, et dont le nombre de coeurs double par rapport au précédent. Il s'agit du Ryzen 9 5900X et ses douze coeurs (24 threads), cadencés à 3.7 GHz (4.8 GHz en boost) pour un TDP de 105W. Son prix passe à nouveau à 359,99 € et vous le trouverez sur deux sites marchands en suivant nos liens.