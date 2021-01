Malgré l'évolution constante des circuits audios des cartes mères, il restera difficile de battre la qualité des cartes son internes et externes comme nous en avions déjà parlé par le passé dans notre Hard du Hard dédié. De ce fait, le ténor de ce segment de marché Creative Labs - ou Creative pour les intimes - continue de fournir ses cartes son Sound Blaster à ceux qui cherchent des performances audios intéressantes pour les jeux, les films et la musique. Toutefois, les gammes sont rarement mises à jour - comme les drivers - vu que les circuits audios analogiques et numériques évoluent peu rapidement. De ce fait, le fabricant continue ses mises à jour mineures avec la Sound Blaster Z Second Edition.

Nous retrouvons donc le même principe ici que la Sound BlasterX AE-5 Plus, où l'évolution consiste à revoir le traitement logiciel sur la carte, avec le rajout de la virtualisation du son 7.1 Surround pour les casques audios, et l'ajout de filtres applicables sur l'entrée microphone. Dans la réalité, il est probable que cette évolution est liée à une modification des puces employées et des drivers en conséquence, ce qui permet de meilleurs traitements audios. Ce ne sera pas une grosse mise à jour, mais cela permettra de continuer à faire vivre cette carte, qui reste une bonne référence, en la rendant compatible aux nouvelles technologies. De même, ses drivers passent à la version moderne Creative Command depuis cette année, espérons qu'ils seront mieux maintenus à jour.