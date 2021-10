GIGABYTE vient de faire plaisir à ceux qui sont équipés en carte mère AM4 avec chipset A320. Certes, c'est très tardif compte tenu du planning et de la sortie des CPU, mais les Ryzen 5000 sont désormais supportés par le nouveau BIOS qui a été mis au point pour 2 cartes mères de la firme. Quelle que soit l'une des 3 révisions des GA-A320M-H ou GA-A320M-S2H, vous pourrez après mise à jour de la carte, passer sur un Vermeer, et ce sans restriction. En effet, même le 5950X peut s'y coller dessus, avec ses 16 coeurs et 32 threads, ce qui pouvait paraitre impensable eu égard au côté entrée de gamme et donc étage d'alimentation moins testicouillu que les grosses cartes AM4 de la firme. Mais nul doute qu'un 5600X saura offrir et du peps dans les tâches applicatives, et de la patate en gaming.

Dans ce BIOS, l'AGESA est mis également à niveau avec le ComboV2 1.2.0.3 B. Faut-il y voir un lien avec l'arrivée d'Alder Lake qui se montre très menaçant dans les fuites, et donc une volonté de conserver les clients AM4 de la première heure cantonnés à leurs Ryzen 1000 ou 2000, voire 3000 ? Et surtout, est-ce que les autres constructeurs vont suivre la démarche, ou est-elle le fait de l'initiative isolée de GIGABYTE ? En tout cas, les autres supportent également le 3950X, aucun Vermeer d'après nos vérifications en cet instant, donc à voir... (Source WCCFTech)

Les cartes A320 prêtes à entrer en fusion non RGB ?