On a vu, en faisant le tour d'horizon des cartes mères B550, que le vilain petit ventilateur avait disparu. Une bonne chose en soi puisque certains sont vraiment irritants. Si vous souhaitez consulter le catalogue ASUS, tapez 1 , pour celui d'ASRock tapez 2, et n'oubliez pas GIGABYTE en tapant 3. Une fois cette piqure de rappel faite, vous avez bien analysé les radiateurs, et pas de mini moulin. Mais sachez qu'il y en a une qui en aura un.

À sa décharge, elle le nécessite étant donné que tout autour d'elle sera très serré, et donc l'évacuation de la chaleur sera compliquée. On parle de la MSi B550I Gaming Edge Wifi, format mini-ITX. Pour le coup, son style rappelle forcément celui de sa grande soeur en X570, elle possède 8+2 phases avec des saucisses de 60A pièce, 2 slots M.2, du réseau Ethernet 2.5 GbE via une puce Realtek RTL8125B, et d'autres trucs sympas comme l'équerre arrière déjà fixée.

On verra bien si elle arrivera le 16 juin avec ses soeurettes, mais d'ores et déjà on a une bonne carte mère, capable de tenir des CPU testicouillus dont le 3950X. Reste à connaitre le prix, à ce jeu elle devrait se retrouver autour des 200 eurobouliches, du moins elle n'en sera pas trop loin on imagine.