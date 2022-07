Eh oui, ce n'est pas parce que le top des performances intéresse du monde que les cartes d'entrée de gamme n'intéressent personne. HIS a donc crée les cartes iFan et iSilence basées sur le RV710 dont le nom commercial est HD4350. Ces cartes ont un core qui fonctionne à 600MHz et 256 ou 512Mo de GDDR2 bus 64 bits à 400MHz. Le RV710 est gravé en 55nm et possède 80SP, les cartes sont compatibles avec l'Avivo HD, et le système d'économie d'énergie Power Play. Les cartes de 256Mo coûtent 34.90€ tandis que celles de 512 coûtent 39.90€. Vous avez donc compris que pour un même prix vous pourrez choisir entre l'iFan (petit ventilateur) et l'iSilence (passive). La durée de garantie est de 2 ans.