Une console ROG Ally Xbox et un casque Razer IA fraient

Vous avez sûrement déjà amorcé votre slalom du jour ; celui qui consiste à zigzaguer entre le vrai et le faux. Ceci dit, en 2025, confronté quotidiennement à un torrent de fake news, votre esprit alerte est normalement rompu à l’exercice. Ce 1er avril en deviendrait limite reposant ; un refuge au sein duquel la désinformation ne diffuse pas à bas bruit avec la vocation de tromper et de nuire, mais s'assume avec pour principale finalité de divertir. Alors première mise en situation avec deux publications. La première implique Asus et Xbox, la seconde Razer ; l’une est fondamentalement facétieuse, l’autre plus douteuse.

Une console destinée aux Xbots et un casque pour comprendre les zoomers

La marque taïwanaise (Razer est singapourienne, au cas où) a publié un message sur le réseau social X. Il comporte une courte séquence dans laquelle son petit robot fait fusionner la ROG Ally — la console portable de la marque — avec une manette Xbox Series. Le fruit de cette combinaison reste assez mystérieux. Le compte officiel Xbox a toutefois « commenté » avec l’image du Monkey Looking Away. Ce mème peut prendre différentes significations selon le contexte — ici, il semble marquer l'embarras occasionné par une révélation.

De son côté, Razer, a présenté son nouveau casque Razer Skibidi. C’est un modèle soutenu par l’IA ; plus précisément, « codé avec 1 337 algorithmes uniques de traitement du langage naturel (NLP) ». Il est capable de traduire le « Brainrot ». La marque explique sur son site : « Depuis deux décennies, nous améliorons vos discussions vocales en jeu grâce aux meilleurs casques gaming de la planète. Mais en matière de communication, la clarté du micro n'est qu'une partie de l'équation. Voici le Razer Skibidi — le premier casque intelligent au monde capable de traduire le brainrot, optimisé pour la dé-évolution du langage. Vous pourrez enfin comprendre les absurdités que vos coéquipiers de la Gen Z débitent ». La FAQ ajoute qu’il interprète également l'elfique, le dothraki et le klingon. Si la proposition vous intéresse, visitez le site rzr.to/skibidi.

Pour démêler cette aporie (plutôt pour endosser notre rôle d'informateur, ne vous méprenez pas), un petit indice. À la mi-mars, le site Windows Central a supposé que Xbox et Asus planchaient sur Project Kennan, nom de code d’une console portable d’inspiration Xboxienne. La source évoquait une console dans « le style d'Asus » empruntant « des conventions de conception actualisées plus typiques d'un appareil de type "Xbox", avec des poignées plus proéminentes et un bouton dédié de type « guide Xbox ». Outre cette description très détaillée, un papier de The Verge suggérait un lancement de cet appareil d’ici la fin d’année.