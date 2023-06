Et quand il pète il craque son GPU, ta la tatatataa ♫

Ce week-end, c'était sport. Des demies finales au top 14, un finale historique à Roland Garros, un Mugalo toujours gentiment trusté par les pilotes italiens en MotoGP, une finale de la Ligue du théatre des champions, des coups de pédales au critérium du Dauphiné, et bien sûr le centenaire des 24h du Mans — nos oreilles en sont encore toutes émoustillées, mention spéciale au V8 de la Camaro du Garage 56 — marqué au fer par un numéro 51 triomphal du cheval cabré. Bref, ce week-end il y en avait pour tous les goûts d'immanquables côté sport, et cela devait l'être également, sport, au HQ de Gigabyte après ce qui ressemble bien à un fail de la marque dans la gestion de ses relations client. A défaut d'être bugua bugua.

Un résumé du problème © ebay + montage Vdcz

Le dossier a été mis en lumière par Louis Rossman jeudi dernier (voir la vidéo plus bas), relevant un nombre inhabituel — et inhabituellement soudain — d'utilisateurs confrontés à une panne fâcheuse de leur carte graphique, à savoir des fissures du PCB apparaissant au niveau du connecteur PCIe, plus précisément près de "crochet" d'ancrage, de plus en plus soumis aux contraintes de la physique avec l'allongement des dissipateurs, et le poids qui va avec.

D'autres propriétaire et/ou techniciens se sont depuis manifestés sur le même problème. Un souci amplifié, comme le relève un twittos amoureux des circuits imprimés, par une découpe plus haute du PCB, supposée l'être pour des questions de compatibilité avec les loquets des cartes mères modernes — que l'on retrouve aussi sur les FE de NVIDIA, chez MSI, PNY... mais pas partout, en y regardant de plus prêt, comme chez ASUS — rendant de facto ce bout de PCB plus isolé et donc plus sensible aux efforts physiques. D'autant plus s'il se trouve un trou traversant à proximité pour la rétention du radiateur ou de la backplate, accentuant un peu plus la relative fragilité de la zone. Petit problème si cette zone venait à céder, elle contient des liaisons cuivres notamment pour l'alimentation... Rendant de facto donc la carte HS.

Et autre petit problème, le SAV de Gigabyte, déjà malmené pour une réputation moyenne et des soucis récents d'alimentations explosives en août 2021, a tout simplement refusé une quelconque prise en charge des cartes impactées, se défendant d'une raison valable de la mise en œuvre de la garantie alors que cela reste un problème structurel du produit.

Yet despite this Gigabyte has opted to cut the PCB Edge out higher in a key strain zone that effectively now forms the narrowest point pivot in the PCB. pic.twitter.com/8Enwi3ZH3b — Cette adresse e-mail est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir. (@0xCats) June 10, 2023

C'est en effet un souci plutôt connu, très partiellement contrecarré par les slots PCIe renforcés, et dont les supports anti-affaissement sont la meilleure parade, parfois fournis avec les cartes mères ou GPU très haut de gamme, voire même sur quelques boitiers. On regrettera cela étant que les constructeurs préfèrent travailler sur le RGB de leurs dissipateurs des GPU AIB — avec des résultats discutables — plutôt qu'à se concentrer sur la rigidité de l'ensemble, à l'instar des FE de NVIDIA également exemplaires sur ce point, pour éviter le phénomène. Le souci ne semble pas contenu uniquement à des cartes de série RTX 3000 de génération Ampère, mais également des cartes RTX 4000 de génération Lovelace.

Si jamais vous étiez concerné par ce problème, même si on vous conseille d'attendre une réaction plus appropriée de constructeur dont nous avons contacté ce matin le bureau français à ce sujet et dont la position officielle ne devrait pas tarder, vous pouvez tenter de le réparer vous-même ou via l'arabe du coin votre pote électronicien en suivant la procédure documentée sur repair.wiki, mais avec une probabilité de succès assez mince.

De rien pour le titre, on espère bien qu'il trouvera une place de choix dans votre cortex auditif pour vous accompagner tout le long de la journée avec ce pet de choix.

DIY réparable ? Vous pouvez toujours essayer ...