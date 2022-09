Les deux générations concurrentes RTX 30 et RX 60x0 arrivent petit à petit au but de leur cycle de vie (enfin, pour certains GPU, potentiellement pas tous dans le cas de NVIDIA, qui a affirmé que la RTX 3080 va « continuer à vivre »), mais il en resterait encore beaucoup en stocks (particulièrement des GeForce, l'on sait un peu moins où se situe AMD), inventaire qu'il faut bien évidemment liquider de préférence avant l'arrivée de la relève. NVIDIA avait déjà quelque peu revu sa tarification et au début de l'été la guerre du bundle avait repris avec AMD, le bruit court aussi que NVIDIA planifierait plusieurs nouveaux modèles de RTX 30 - comme une RTX 3070 Ti 16 Go - pour déstocker tout ce qui doit l'être (GPU, mais aussi « ancienne » mémoire).

Eh bien, AMD aussi aurait réaligné un peu ses tarifs pour l'ensemble de son catalogue RX 60x0 ! Dans une petite présentation a priori officielle du 15 septembre, AMD met en avant l'avantage compétitif des Radeon face aux GeForce actuelles de manière parfaitement objective et impartiale (bah voyons), et pointe aussi du doigt les nouveaux prix plancher pour chaque modèle en magasin. Il était certainement grand temps d'une modification tarifaire officielle, mais on imagine toutefois que l'entreprise de Lisa Su se trouve potentiellement un peu moins dans l'urgence que NVIDIA. Néanmoins, rappelons aussi que c'est le 3 novembre qu'AMD va dévoiler RDNA 3, une date 100 % officielle. La commercialisation devrait cependant logiquement se faire à une (ou des) date ultérieure. Il reste donc encore du temps.

AMD Radeon Nouveau prix Ancien prix Meilleur prix € en Stock relevé sur le NEED Prix concurrente désignée par AMD USD/Euro RX 6950 XT 949 $ 1099 $ 973 € RTX 3090 : 979 $ / 1232 € RX 6900 XT 699 $ 999 $ 799 € RTX 3080 Ti : 829 $ / 1089 € RX 6800 XT 599 $ 649 $ 699 € RTX 3080 : 680 $ / 799 € RX 6800 549 $ 579 $ 589 € RTX 3070 Ti : 595 $ / 733 € RX 6750 XT 419 $ 549 $ 499 € RTX 3070 : 509 $ / 589 € RX 6700 XT 379 $ 479 $ 479 € RTX 3060 Ti OC : 434 $ / 485 € RX 6650 XT 299 $ 399 $ 379 € RTX 3060 : 375 $ / 389 € RX 6600 XT N/A 379 $ 349 € N/A RX 6600 239 $ 329 $ N/A RTX 3050 : 295 $ / 349 € RX 6500 XT 4 Go 169 $ 199 $ N/A GTX 1650 : 176 $ / 205 € RX 6400 149 $ ? N/A GTX 1050 Ti : 179 $ / 194 €

Bon, dans l'ensemble, ce n'a pas l'air d'être pas trop mal. L'offre d'AMD est plutôt bien alignée face à la concurrence, il y a certainement de bonnes affaires à effectuer, d'autant plus si les nouvelles générations et leurs promesses ne vous intéressent pas plus que ça. Certes, à la vue de ces chiffres, il est une fois de plus très évident que les Américains ne vivent clairement pas dans la même réalité que nous, les européens de manière générale, pour qui les baisses des prix trainent réellement des pieds. Et vu les tarifs en euro des RTX 40 FE, ce n'est pas demain que cet équilibre va changer, hélas. Zou, direction les USA pour quelques vacances et un peu de shopping !