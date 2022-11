Alors qu’AMD se prépare à des jours moins heureux du fait de la fin de la pénurie et donc des marges grasses qu’elle assurait (cela se ressent d’ores et déjà sur les quantités de cartes graphiques vendues), voilà que la firme prépare ses arrières. En effet, non content d’avoir investi dans les FPGA avec le rachat de Xilinx — un business qui semble juteux à en voir les résultats financiers —, les rouges comptent bien traire davantage la vache à lait en procédant à une hausse globale des prix.

Ainsi, les Spartan 6, des bousins en 45 nm utilisés notamment dans l’automobile et les appareils spécialisés de petites séries (typiquement médical) voient leur prix de vente prendre 25 % d’augmentation. Le reste de la gamme bougera en moyenne de 8 % vers le haut, alors que les plus puissant Versal ressortiront indemne de cette hausse — vu leur tarif, ce n’est pas si mal !

Tout cela sera effectif le 8 janvier prochain : si vous voulez vous équiper, c’est le moment de sortir le carnet de chèques ! Au niveau des justifications, toutes sont plus ou moins audibles (et, surtout, habituelles) : conséquence du COVID, paysage économique d’inflation généralisée, demande croissante par rapport à l’offre ainsi que l’augmentation du coût des matières premières. Derrière cela, il est fortement possible que la firme cherche à bouter les anciens Spartan vers la porte de sortie en poussant leurs plus vieilles gammes au profit de la série 7 (28 nm), ou des UltraScale/Ultrascale+ (20 nm et 16 nm). À voir si cela se ressent sur des produits grand public, par exemple sur les moniteurs G-Sync faisant usage de ce type de module ? (Source : Wccftech)