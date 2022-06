Sapphire va lancer, officiellement puisque les cartes sont référencées sur son site officiel, deux modèles à base de RDNA 2 nommés Radeon 6700 et Radeon 6700 PULSE. Comme vous le voyez, le préfixe RX est zappé, ce qui laisse penser que c'est une initiative de Sapphire avec probablement une demande d'AMD d'écouler des GPU défectueux qui ne passent pas la certification de RX 6700 XT. Peut-être que tous les partenaires d'AMD seront conviés à la fiesta 6700. Évidemment, Radeon 6700 et RX 6700 XT sont proches, elles partagent le même GPU, à savoir le NAVI 22 XL.

Si la plus grosse a 2560 Stream Processors répartis dans 40 CU, la Radeon 6700 en a 2304 pour 36 CU. Les TMU et les Ray Accelerators passent de 160/40 à 144/36, mais ce n'est pas la seule coupe. En effet, les cartes sont accompagnées de 10 Gio de GDDR6 sur bus 160-bit, contre 12 Gio sur bus 192-bit à la RX 6700 XT, toutes deux restant à 16 Gbps par puce. L'Infinity Cache subit une baisse, de 96 à 80 Mio.

La Sapphire Radeon 6700

Enfin, les fréquences sont également moindres, de 2424/2581 MHz pour le mode gaming/boost à 2330/2495 MHz. Au final, on a une carte de bonne facture, dont le prix officiel serait de 569 €, avec une dispo prévue pour le 9 juin. Le souci, c'est qu'on rencontre déjà des cartes customisées RX 6700 XT pour 575 €, même si le coeur de gamme tourne plutôt entre 600/650 €. De plus, on trouve en stock de la RX 6750 XT à 613 € sur le store d'AMD, ce qui rend la Radeon 6700 trop chère pour ce qu'elle est. Gageons que son prix saura s'adapter à la demande qui a bien faibli depuis des semaines, car à 500 €, elle devient intéressante.

Et la Sapphire Radeon 6700 Pulse