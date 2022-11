C'est le prochain jeu sous licence Warhammer, qui vient en suite des Vermintide. On a donc un jeu en vue à la première personne, et il va falloir défourrailler du pas beau, en coop jusqu'à quatre, et par vagues successives, le tout dans l'univers Warhammer bien entendu. Hier, les verts ont lancé un pilote qui prend en charge ce jeu, entre autres choses, mais aussi le DLSS 3. Nous savons par les développeurs que le ray tracing sera intégré. Du coup, il est intéressant de voir quelles configurations sont invoquées pour faire tourner le titre, avec des abaques pour avoir une base de comparaison avec votre matos, où vous pouvez placer le curseur des performances en comparant les configs recommandées et la vôtre.

kezako MINI RECO LOW + RT MEDIUM + RT HIGH + RT Preset Low avec FSR ou DLSS Medium avec DLSS Quality ou FSR Medium avec DLSS Quality High avec DLSS Quality High avec DLSS 3 RT OFF OFF GI OFF, Reflexions ON GI High, Reflexions Low GI High, Reflections High NONOS W10/W11 W10/W11 W10/11 W10/W11 W10/W11 CPU i5-6600 ou R5 2600 i7-9700K ou R5 3600 i7-11700K ou R5 3600 i7-11700K ou R7 5800X i7-12700K ou R9 5900X GPU GTX 970 ou RX 570 RTX 2060/3060 ou RX 6800 XT RTX 2060 RTX 3080 RTX 4080 RAM 8 Go 16 Go 16 Go 16 Go 16 Go Cible 1080p à 30/45 ips 1080p à 60 ips 1080p à 40-50 ips 1080p/1440p à 60/70 ips 2160p à 100 ips

C'est assez violent comme recommandations, mais le titre semble marquer un gap avec les productions précédentes, un peu comme A Plague Tale Requiem a fait en étant très beau, mais très gourmand. Pas de RDNA 3 dedans, puisqu'elles ne sont pas sorties, et que leur niveau de performance, surtout en ray tracing, n'est pas connu. Ça va devenir de plus en plus compliqué de jouer en UHD à prix contenu, le FHD voire le QHD vont connaitre peut-être un nouvel élan dans leur adoption ? La présence du DLSS 3 montre que c'est un jeu proche des verts, qui en ont fait leur nouveau bundle récemment... pour écouler Ampere !