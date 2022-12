Au tour de la RTX 4060 Ti de livrer ses secrets, de manière officieuse !

Pour l'instant, la suite des aventures de RDNA 3 reste bien cachée, tant et si bien que nous n'avons aucune fuite à nous mettre sous la dent. Rien de très tangible, alors on se console comme on peut en regardant là où sont les fuites. Du côté des verts, en revanche, ça y va copieux ! Hier soir, c'était la RTX 4070 Ti qui refaisait parler d'elle, la RTX 4070 il y a quelque temps, ce jour, c'est sa soeur cadette la RTX 4060 Ti qui a droit aux "phrases" laconiques de la sphère Twitter.

Première info, elle utiliserait un PCB court PG190, du même calibre que ses grandes soeurs, il s'agit du modèle Founders Edition bien entendu, chaque partenaire fera sa tambouille tel un druide. Elle aurait un AD106-350, donc une version presque complète si on suit la logique reptilienne qui veut que lorsque le GPU employé est complet, il se termine par 400. Il y aurait 34 SM pour 4352 Cuda Cores FP32, épaulés par 8 gigots de GDDR6 non X, à 18 Gbps, sur bus 128-bit. La bande passante serait, dans cette configuration précise, de 288 Go/s. Pour rappel, la RTX 3060 12 Go tape 360 Go/s et la version castrée RTX 3060 8 Go est à 240 Go/s.

Si cette valeur parait basse, il ne faut pas oublier que la carte devrait avoir également un gros cache L2, certes moins violent que celui de la RTX 4090, mais quand même estimé à hauteur de 32 Mo, ce qui devrait compenser, en grande partie, ce déficit de gros chiffres. Dernière information, toujours aussi rayonnante dans l'obscurité, son TGP serait de 220 W. Pour lui donner à manger, étant donné qu'elle utiliserait un PCB maison NVIDIA, il faudrait compter sur le connecteur 16 pins appelé 12VHPWR, celui qui a été le témoin d'un bras de fer entre NVIDIA et le PCI SIG de longues semaines durant. Étant donné que le stock d'Ampere diminue, mais pas assez vite puisqu'un nouveau bundle associé vient de voir le jour, il ne faudra pas compter sur cette gamme avant 2023, nous serions tentés de dire que le choix de la date, sans douleur aucune, sera conditionné par l'état du stock Ampere chez les partenaires.