NordPass, la solution de gestionnaire de mots de passe de Nord Security - derrière lequel se trouve aussi l'un des VPN les plus médiatisés dans nos contrées, à savoir NordVPN -, a partagé ses dernières trouvailles en matière d'usage de mots de passe dans le monde. Une étude annuelle exploitant une liste compilée par des chercheurs indépendants et une base de données de 3 To ayant pour objet de déterminer les mots de passe les plus courants, l'ampleur de leur usage et leur fragilité, mais aussi de mettre en évidence les dernières tendances en la matière, notamment le choix du mot de passe selon le genre de l'utilisateur (si connu) ou même l'influence de la culture contemporaine sur le choix de celui-ci.

Premier constat ? 73 % des mots de passe listés cette année sont les mêmes que l'année dernière (et que les années précédentes, voici le top 50 de 2020), autant dire que rien n'a changé dans les habitudes. Sur ces 200 exemples, 83 % peuvent être déchiffrés en une fraction de seconde et les autres généralement en l'espace d'une ou plusieurs minutes, à quelques très rares exceptions près. En France, on ne fait pas tellement les choses différemment ou mieux qu'ailleurs, les tendances sont globalement exactement les mêmes.

Grosso modo, la facilité continue à régner quand il s'agit de choisir un mot de passe, on retrouve donc toujours toutes les variantes possibles et imaginables exploitant le pavé numérique ou d'autres mots très simples. Justement, trop nombreux sont également encore ceux à utiliser un nom propre (probablement le leur) pour sécuriser leur(s) compte(s). En France, ce sont Camille, Nicolas et Thomas qui sont parmi les plus populaires. Et vous vous en doutiez certainement déjà, « password » garde sa première place sur le podium mondial. Il se retrouve néanmoins à la 9e place en France, mais reste devant « motdepasse » qui est en 13e position du classement français.

NordPass a aussi constaté que certains internautes sembler aimer à refléter leur agacement dans leurs choix, comme en attestent les différentes variantes de « fuck », mais inversement, les mots plus doux et affectueux y sont également très représentés comme « iloveyou » et ses nombreuses traductions. En France, on trouvera notamment « loulou » et « doudou » dans le top 10. Enfin, la liste de 200 contient évidemment de nombreux exemplaires clairement influencés par des thématiques telles que les films, les jeux vidéos, le sport, la nourriture, les artistes ou encore les marques. Par exemple, côté voiture, ce sont « mini », « kia » et « ford » qui dominent, tandis que « tiffany », « aldo » et « gap » sont en tête dans la catégorie mode.

Bref, malgré les nombreuses tentatives de sensibilisation du public quant à l'importance de la sécurité en ligne, les vieilles habitudes ont très clairement la vie dure... D'un autre côté, NordPass précise tout de même que l'échantillon fut moins important que les années précédentes. Pourquoi ? Tout simplement parce que les mots de passe sont de plus en plus difficile à pirater grâce à l'usage de nouvelles technologies, des nouvelles normes de sécurisation, ou encore d'un hachage plus complexe et mieux implanté par l'industrie du Web, sans oublier la démocratisation de l'authentification multifacteur, qui réduit tout de même sensiblement le risque de voir son compte être compromis en cas de piratage du mot de passe. Bon, c'est déjà ça.

De manière générale, les recommandés des experts en sécurité restent les mêmes que les années précédentes : gérer ses comptes en ligne actifs, créer des mots de passe longs, uniques et à usage unique, et enfin ne surtout pas stocker ces informations sur un fichier non sécurisé et utiliser un gestionnaire de mots de passe avec un mot de passe fort et mémorisé.

Allez, encore un peu (beaucoup) d'efforts, godverdammi !