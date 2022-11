Il y a plusieurs jours, les rumeurs lancées par la sphère Twitter disaient que la RTX 4080 12 Go allait devenir la RTX 4070 Ti, avec par conséquent, les mêmes spécifications. Pour rappel, elle embarquerait un AD104, ayant 7680 cuda cores FP32, un boost à 2.6 GHz, le tout épaulé par 12 gigots de GDDR6X à 21 Gbps sur bus 192-bit. Le TDP serait à 285 W, soit 35 de moins que la seule RTX 4080 en lice. Le prix ? Il était de 899$ à l'annonce de l'ex RTX 4080 12 Go, sera t-il encore le même ? Cela va dépendre du niveau de performance de la RX 7900 XT qui partage le même prix officiel, en tout cas on ne peut pas le considérer comme définitif.

Les rumeurs citées ont été avalisées par MEGAsizeGPU, et même WCCFTech, concernant la date de lancement. L'annonce de la carte se ferait le 3 janvier, les tests seraient disponibles au 4 janvier, et la mise en vente le 5 janvier. Ce serait rudement rapide cette fois entre l'annonce et la mise en vente. Le CES débutant le 5 janvier, l'annonce se ferait en pré-salon. Pour donner encore plus de piquant à l'histoire, il y a même un bout de packaging de Founders Edition qui traine quelque part. D'ici là, les stocks Ampere auront diminué, mais à voir quel sera son équivalent performance dans la gamme Ampere. Mystère !