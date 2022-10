Le seul visuel que nous avions d'une carte RDNA 3 était un bout de carte dévoilé fin août lorsqu'AMD a lancé ses processeurs Raphael, alias Ryzen 7000. On y voyait un modèle de référence, au look sensiblement identique à celui des grosses cartes RDNA 2 de la même source, mais difficile d'en dire plus à ce moment. Pour se souvenir, voilà la carte en question, teasée :

Depuis, il faut le dire, c'est silence radio, et surtout, peu voire rien ne fuit auprès des twittos, d'ordinaire si prompts à dénicher un cliché volé, ou un truc entre deux aprties de jambes en l'air. Mais ça, c'était avant. Car 9550Pro a réussi à toper une photo qui donne enfin de grosses indications, et en plus on voit bien le produit, ce qui n'est pas pour nous déplaire.

Il y a plusieurs choses à dire. Premièrement, le look est bien celui teasé, la carte serait donc un peu plus longue, mais devrait faire la même hauteur. On voit sur cette photo un PCB rouge qui rappellera les plus belles heures des Radeon il y a plus de 10 ans en arrière, mais il y a fort à parier que ce ne soit qu'un prototype. Seconde photo, hop !

Seconde confirmation que c'est une carte originale, la présence des 3 bandes rouges sur les lamelles du radiateur, que l'on voit très bien sur le teasing d'août. Pas de backplate pour l'instant pour cet exemplaire de présérie, mais surtout 2 x 8 pins qui permettent de dire que la version la plus forte des RX 7000 de référence devrait avoir 375 W de disponible pied au plancher. Il n’est pas dit cependant que les partenaires ne franchiront pas la barrière des 3 x 8 pins, il y a fort à parier qu'ils le feront. Les RX 6950 XT poussées à la toque dépassent allègrement les 400 W, parfois 450. Au final, il faut encore attendre un peu, jeudi 21 heures, le voile sera levé par Lisa Su.