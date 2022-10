Quand NVIDIA a annoncé deux RTX 4080 qui étaient si différentes techniquement, GPU différents, VRAM différente, etc, nous avions souligné la grosse maladresse et la confusion qui règnerait si la démarche allait au bout. Finalement, la firme a fait marche arrière, ce qui est mieux que faire la sourde oreille, même si c'est un peu trop tard pour les partenaires. Désormais quand on parlera de RTX 4080, il ne s'agira que de la RTX 4080 16 Go. Alors qu'on évoquait ce matin l'absence totale de communication d'AMD au sujet de sa prochaine génération, sans savoir si c'est plutôt une bonne chose ou une moins bonne, ou signalions encore le désert de fuites, de clichés volés, on observe que l'étanchéité n'est pas la même côté vert. Alors que c'est le 16 novembre que les cartes seront lancées, ce qui implique bien souvent chez NVIDIA un NDA qui aura pris fin un peu avant, voire le moment M de la commercialisation, on commence à voir des cartes arriver. Ce jour, c'est la RTX 4080 Eagle de GIGABYTE, qui possédait déjà une telle gamme en RTX 30, dont la RTX 3080 Ti qui nous sert de base sur les tests DLSS, et la plupart des Comptoiroscopes.

Pour autant, vous risquez d'être dépaysés par le look de cette RTX 4080, qui est bien différent de celui des cartes Ampere de haut grade mais de série identique. Adieu l'encoche en hauteur, good bye les 3 moulins de petite taille, bienvenue au look massif et aux 3 moulins de 10/12 cm de diamètre à vue de nez. Physiquement, elle semble reprendre les attributs de la RTX 4090 Gaming ou WindForce, sa carlingue est un peu redessinée, ce qui permet de différencier ces 3 gammes là. On peut voir également ce fameux connecteur 16 pins dont il se murmure que c'est la qualité de fabrication des adaptateurs qui est à l'origine des déboires rencontrés par certains possesseurs de RTX 4090 (métal trop fin, trop de jeu dans le plastique, etc). Avec un TDP moindre, cette RTX 4080 devrait échapper à la faucheuse joulesque, en attendant la solution pour éradiquer ce souci latent. Souvent la gamme Eagle n'est pas la plus chère, loin de l'AORUS MASTER Extreme, aussi, elle devrait être lancée à un prix proche du MSRP. Mais à 1199 $, on peut ajouter 200 eurobouliches de plus pour avoir le tarif gaulois avec TVA. (Source VDCZ)