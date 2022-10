Les cartes seront disponibles à compter de ce jour, mais comme nous le pressentions, ça pique. On ne parle pas d'un bébé moustique tigre presque mignon avec son bziiiiii timide, on parle d'un gros dard, dont le calibre oscille entre celui d'un frelon asiatique et celui de Rocco Sifredi. Les précommandes passées même si élevées laissaient espérer une sorte de clémence au moment de lancer le B650E et B650 dans le grand bain, un réajustement tarifaire de dernière minute qui fait du bien, Matiou le sait très bien lors de ses sorties nocturnes.

Eh bien non, le groupe LDLC, donc pas le plus clément, loin de là, a fait sa liste. Le catalogue comprend une petite vingtaine de modèles issus des plus gros pourvoyeurs, ASRock, ASUS, GIGABYTE, MSi. Et le diagnostic est posé : les marques et les revendeurs sucrent les prix comme Nico les fraises : ça va de 230 € pour une carte µATX ASRock, pas spécialement bien fournie visuellement, à 430 € pour la MSi B650 Carbon WiFi. Attention, le haut de gamme listé chez le groupe LDLC est en B650, la même en B650E et le prix va douiller encore plus.

Au final, c'est pas demain la veille que les gens vont vouloir basculer sur les nouvelles plateformes, le risque pour eux, c'est que ça ne se vende pas bien. Malgré des CPU excellents (7950X et 7700X), mais chers, la croissance risque d'être abonnée absente. Question philosophique : la croissance peut-elle être infinie ? Prenez vos copies, vous avez 4 heures !