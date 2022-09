À la sortie du Steam Deck, la maison-mère Valve avait annoncé qu’une station d’accueil arriverait « prochainement » afin de faire pleinement usage de sa machine comme un PC de bureau. En effet, avec un port USB Type-C supportant le mode alternatif DP, le beau peut être en théorie relié à la fois à un écran et un hub, comme le proposent déjà de nombreux fabricants côté laptop.

Mais voilà — conséquence de la pénurie ? —, le bousin, prévu pour « plus tard dans l’année », ne sort toujours pas : de quoi créer un marché alléchant pour les intégrateurs tiers, dont le JSaux du jour. Largement inspiré du design dévoilé par Valve, la version alternative nommée HB0604 (qui, au passage, en est à sa troisième révision !) a le bon goût d’offrir un emplacement M.2 (PCIe comme SATA, sachant que l’USB sera de toute manière le facteur limitant) au format 2230 jusque 2280.

Pour le reste, la connectique est peu étoffée avec deux USB 3,0 Type-A, un port Ethernet Gigabit, un port HDMI ainsi qu’un USB Typce-C supportant l’alimentation rapide. De quoi brancher un écran, un clavier, une souris, et ce sera tout ! Tant qu’à parler d’alimentation, le HB0604 pourra charger votre console — encore heureux pour un dock. Pour un tarif de 129,99 $, la pilule va avoir du mal à passer, même si l’installation est vendue comme facile (en même temps, Linux est tout à fait capable de supporter le plug-and-play nativement...). Pour les amateurs fortunés, ou les plus impatients d’entre nous ; et pour les autres, mieux vaudra se tourner vers une des versions précédentes, tarifées à respectivement 39,99 $ et 49,99 $, mais sans emplacement pour SSD. (Source : MiniMachines)

En attendant la version officielle....