MAJ 16:30 : la vidéo avait finalement bien plus de contenu que ce que les yeux pouvaient voir de prime abord. En effet, c'est passé sous le nez de beaucoup, y compris le nôtre, mais heureusement pas celui de tout le monde (Intel en aurait probablement été déçu) ! Pour cela, il fallait tout de même regarder la vidéo de préférence sur un grand écran, en qualité maximale et frame par frame. Ainsi, après 5 secondes peuvent être (difficilement) observés les chiffres "43.0823N" dans le coin bas droit de la base de la puce, puis "79.0731W" au même endroit vers les 17 secondes - fort probablement des coordonnées géographiques. Sous Maps, elles pointent vers les chutes du Niagara, à proximité de Goat Island.

Ensuite, à 22 secondes apparaissent 4 lignes de code binaire différent plus au moins toujours au même endroit de la puce (mais désormais plus grosse), qui ont permis d'obtenir une adresse IP : 35.160.237.208, pointant cette fois-ci vers le site xehpg.intel.com ! Et ce dernier donne la date du 26 mars 2021 pour une chasse au trésor Xe HPG, mais pour laquelle il faut visiblement disposer d'un code secret... Même si cela ne nous en apprend finalement pas plus, ce nouveau teaser est tout de même plus bavard que prévu ! De quoi imaginer que l'annonce d'Intel pour son ou ses premiers GPU Xe HPG est très très proche ?

Cela fait maintenant environ 2/3 ans qu’Intel a commencé à faire du teasing pour ses GPU, sous une forme ou une autre. Cela a commencé peu de temps après l’arrivée de Raja Koduri à la tête de la division concernée et probablement dès lors que les intentions d’Intel en la matière étaient clairement définies, il y a fort à parier que l’individu lui-même tient un certain rôle dans cette stratégie de communication, considérant qu’il n’en rate jamais une non plus pour faire du teasing via son propre compte Twitter. Mais ce n’est pas le sujet. Enfin si, parce que du teasing un peu trop fréquent est rarement une bonne chose (une leçon qu’AMD avait bien apprise avec Vega, par exemple), d’autant plus lorsque rien de concret n’est encore montré en parallèle.

Xe HPG microarchitecture teaser = ???????? pic.twitter.com/kdzBokBiW4 — Intel Graphics (@IntelGraphics) March 18, 2021

Le teasing du jour ne nous apprend une fois de plus pas grand-chose, si ce n’est qu’Intel veut que nous comprenions bien que malgré l’ADN commun entre le premier jet Xe LP (iGPU Gen12 et Iris Xe MAX) et la suite Xe HPG, cette dernière sera beaucoup beaucoup plus grosse, et donc plus puissante ! Rien de plus normal pour une gamme de puces qui doit venir chatouiller Nvidia et AMD auprès des joueurs. Probablement pas d’emblée sur le segment du GPU de vitrine très haut de gamme, mais là où ça comptera et rapportera le plus pour commencer, c’est-à-dire le milieu de gamme. Les derniers bruits avancent un GPU Xe HPG comptabilisant 512 EUs, soit 4096 shaders unifiés, avec de la GDDR6, et le raytracing sera sûrement aussi au programme, potentiellement sur les bases de DirectX 12 Ultimate. Du GPU imaginé et conçu par Intel, mais qui sera fabriqué ailleurs, en principe chez TSMC ou chez Samsung.

Certes, le hardware n’est qu’un « détail », car on ne doute pas trop qu’Intel a les moyens et les talents nécessaires pour créer une offre matérielle solide, mais espérons qu’il se sera attelé au moins aussi sérieusement à résoudre l’équation autrement plus complexe et épineuse du software, pour un support irréprochable autant avec ses propres plateformes, que celles du concurrent. Devenir un 3e acteur viable et crédible du marché du minage GPU ne sera pas une mince affaire, mais il y a définitivement une place à prendre. Accessoirement, avec ce teasing, Intel nous rappelle aussi surtout de ses ambitions, pile dans la foulée du lancement de la RTX 3060 chez Nvidia fin février et de la RX 6700 chez AMD il y a quelques jours. Probablement pas une coïncidence.