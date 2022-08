Alors que les cartes Arc pour joueurs sortent timidement pour les OEM en Chine (autant dire que le chemin est encore long jusqu’à la vente libre aux joueurs européens [et québécois]), certains y voient le début de la fin. Pourtant, Intel maintient son planning et déroule aujourd’hui une nouvelle série de GPU : les Arc Pro A-Series qui, comme le nom l’indique, sont destinées aux professionnels.

Au niveau des modèles présentés, pour une fois, la firme a été raisonnable, peut-être même un petit peu trop : seules trois références sont au programme : la A30M pour les ordinateurs portables, et les A40 et A50 pour PC de bureau. Voyez donc :

Nom Cœurs Xe/EU Fréquence VRAM TDP Intel Arc Pro A30M 128/8 2 000 MHz 4 Gio GDDR6 sur bus 64-bit 50 W Intel Arc Pro A40 6 Gio GDDR6 sur bus 96-bit Intel Arc Pro A50 75 W

Comme les modèles précédents, le N6 de TSMC est à l’honneur en ce qui concerne la finesse de gravure, pour absolument rien de nouveau. Il ne s’agit ni plus ni moins que de l’A380 dont nous vous rabâchons les oreilles depuis le lancement des Arc, sans aucun réel changement outre le radiateur double épaisseur sur l’A50 et simple sur l’A40. Certes, les pilotes sont donnés comme différente et orientée productivité — un domaine dans lequel les Arc poutrent bien d’après les benchs de chez Puget Systems (+35 % par rapport à une RTX 3050 sur Photo-Shop benchmark). Reste à voir le prix et la stabilité de la chose : sachant la relative réticence des pros à changer leur matériel pour des nouveautés un peu trop expérimentales, il y a fort à parier qu’Intel peine à s’installer sur ce segment. Affaire à suivre !