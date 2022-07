Comme dirait un célèbre philosophe sur un réseau social, la question, elle est vite répondue ! À la lecture du titre, on sait déjà qui met KO qui. Les tests l'ont montré, le 5800X3D est le meilleur CPU pour jouer, tant que le GPU ne limite pas, c'est à dire en théorie en FHD voire QHD, en UHD, ça fait un bon moment que les GPU sont le facteur limitant, limite qui devrait être encore repoussée avec Lovelace et RDNA 3. Mais dans quelles proportions le 5800X3D prend le dessus sur le 3600 et le 5600 ? Et quelle carte lui adjoindre ? Une moyenne de gamme ou une haut de gamme ? Eh bien vous allez tout savoir avec le test de Techspot.

Notre confrère a pris ces 3 CPU, en FHD et QHD, testés sur 23 jeux, avec à tour de rôle RX 6600 XT et RX 6950 XT. Le résultat est conforme avec nos attentes. Certains moteurs débitant déjà des centaines de FPS en FHD sont sensibles, mais ça n'apporte rien de plus à l'expérience joueur. D'autres jeux comme Cyberpunk 2077 sont si lourds que c'est bien le GPU qui limite dès le FHD, le 5800X3D ne pouvant dans ce cas rien faire de plus que ses deux frangins. C'est également avec la RX 6950 XT que ce CPU s'exprime le mieux, forcément puisque la limite GPU est poussée au plus loin, donnant plus d'influence au CPU. Ça marche bien avec la RX 6600 XT, mais c'est donner de la confiture aux cochons, ce n'est pas très cohérent de mettre un tel CPU pensé gaming avec une carte qui va limiter dans la quasi-majorité des cas les performances, même en FHD.

Ce que l'on peut en retenir, c'est qu'un 5800X3D, ça se cale avec un gros GPU. En FHD et QHD, les gains sont très souvent là, mais le petit hic, c'est qu'un tel attelage serait plus pertinent en UHD, là où le GPU limite déjà beaucoup. En attendant plus puissant, RTX 40 ou RX 7000.