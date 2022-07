ASUS va étoffer sa gamme avec un nouveau ROG Strix XG32UQ (à ne pas confondre avec le ROG Strix XG32VQ), c'est un écran 32 pouces avec une définition 4K UHD et un taux de rafraichissement élevé. Les écrans de ce type sont encore une chose assez récente, on les attendait encore en janvier 2021, mais ils se sont progressivement multipliés depuis chez tous les fabricants.

Le nouveau XG32UQ possède à peu près tout ce qu'il faut pour plaire au joueur contemporain, qu'il le soit sur PC ou sur console. En effet, comme la majorité des nouveaux écrans, le XG32UQ est inclusif et vise simultanément les deux publics de joueurs, notamment en mettant en avant le support natif du 4K 120 Hz des dernières consoles grâce à l'HDMI 2.1. De la même manière, il supporte aussi toutes les technologies existantes de taux de rafraichissement variable.

Pas de doute, c'est du ROG !

Ce nouveau ROG Strix pourra aussi se vanter d'avoir une dalle IPS très rapide avec des couleurs supputées bonnes et une certification DisplayHDR 600 (même si cela reste le minimum acceptable pour un semblant de HDR correct). D'une certaine manière, le XG32UQ fera d'ailleurs beaucoup penser au XG320U de ViewSonic, tant les caractéristiques sont proches. En revanche, là où ViewSonic s'était contenté d'un overclocking rikiki de 6 MHz, ASUS permet de pousser son ROG Strix de 144 à 160 Hz ! Chouette, 16 MHz de plus ! Pas vraiment de quoi sauter au plafond non plus, hein. Mais bon, ça fait du XG32UQ a priori le premier écran 4K UHD de 32 pouces à atteindre cette fréquence et c'est précisément ce qui le distinguera de la foule.

Bien entendu, le XG32UQ n'est pas en pointe des technologies, loin de là. Si c'est ce que vous recherchez, chez ASUS, il faudra vous tourner vers le PG32UQX et son tarif plutôt barbaresque de 3500 €. On ne connait pas encore le prix du nouveau modèle, mais on peut déjà se faire une assez bonne idée de ce qui attend les futurs acheteurs en se basant sur le fait que le XG320U de ViewSonic se vend pour 1200 €. Ainsi, il nous semble assez difficile d'espérer voir le XG32UQ sous ce seuil, ce qui serait plutôt cher.