Alors qu’Intel semble bien s’être pris les pieds dans le tapis avec sa série Arc pas vraiment au niveau de la concurrence — ce qui est bien cornichon avec la pénurie en décrue —, le constat n’est guère mieux de l’autre côté de la Grande Muraille. En effet, si la Chine tente de pénétrer le marché des GPUs, les résultats sont encore loin d’atteindre les ténors du secteur, notamment pour cause de guerre économique entrainant un retard technologique des producteurs.

Pour autant, l’industrie survit, c’est ainsi qu’Innosilicon annoncera via une conférence de presse le 3 août prochain sa série de cartes Fantasy 2, restreinte au marché local. Si rien ne filtre encore sur les caractéristiques, la firme annonce des performances en hausse par rapport à la génération précédente : logique ! Cela signifierait ainsi plus de 10 TFLOPS en FP32 et 50 TOPS en INT8 tout en conservant la compatibilité avec les API du moment : OpenGL 4.0, OpenGL ES 3,2, Vulkan 1.2 et DirectX 11 et 12. De quoi laisser imaginer des unités de Ray Tracing pour un support du DXR ? La chose est peu probable vu la cible (essentiellement des serveurs de jeux dans les nuages aux vues des fonctionnalités de partage en VM de la carte), mais les unités matricielles, elles, ne devraient pas tarder étant donné la prévalence du machine learning dans ces contrées. Rendez-vous dans une semaine pour plus de détails ! (Source : VideoCardz)

Pour rappel, la première génération, c’était ça !