Il est compliqué de s'y retrouver. Il faut dire que la sphère Twitter dit les choses comme elle les sait, et la vérité du moment n'est plus celle du lendemain, parfois il s'agit juste d'une rumeur qui se mord la queue, Nicolas a essayé et il est tombé du canapé en faisant comme ladite rumeur ! Mais au gré des jours/mois qui passent, les choses ont tendance à se préciser, et c'est ce qui pourrait bien se passer au sujet de la RTX 4090. Au départ, on entendait des consommations de l'ordre de 900 W. puis ce fut 600 W, et enfin 450 W. Récemment, les bruits de couloir ont donné l'AD102, soit le GPU censé animer cette RTX 4090, à 800 W dans sa version la plus complète, ce qui n'est pas raisonnable dans le cadre d'une carte grand public, même si c'est une niche dans ce marché. Comment passer de 450 W de la RTX 3090 Ti à 800 W, ce n'est commercialement pas raisonnable, et ça laisse dubitatif. Dans un cadre semi-pro, ça peut s'entendre si une carte de 800 W met une fessée à deux cartes de 450 W. De plus AMD a déclaré que les cartes pourraient consommer 700 W, mais pas de suite.

Alors voilà que l'on retrouve en ce beau soleil d'été une rumeur venant de Chiphell, qui pourrait ne pas être aussi saugrenue que ça. Il y aurait en fait deux versions de la RTX 4090. Une aurait un TDP de 450 W, qui pourrait s'accommoder de blocs de 850 W voire moins, et un TDP de 600 W, pour ceux qui auraient un bloc d'alimentation de 1000 W par exemple. Entre ces deux versions, NVIDIA pourrait graduer les performances et générer artificiellement des gammes à partir du même GPU, mais seulement par l'enveloppe de consommation. Celui lui assurerait également un minimum de pertes sur des dies très gros, histoire de ne pas avoir trop de pertes par wafer. Tout ça n’est que des suppositions, mais c'est à ne pas oublier lorsque les verts feront leur annonce. Si la RTX 4090 est pressentie pour octobre, son lancement type paper launch pourrait très bien intervenir en septembre également. Vivement une éclaircie que la lumière soit une bonne fois pour toutes ! Mais plus on s'approche du terme et plus les choses se précisent... Toujours !