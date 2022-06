Faire du boitier, c'est le métier de Phanteks, le fabricant étoffe donc à nouveau son catalogue avec une création à classer dans la gamme Eclipse et nommée G360A ! À considérer comme le successeur du P360A de 2020. Les deux boitiers se ressemblent beaucoup, quelques détails esthétiques minimes les distinguent tout de même ici et là, mais on reste parfaitement sur le même style. Les dimensions sont d'ailleurs inchangées, compter toujours avec une boital ATX moyen tour de 455 x 200 x 465 mm, fait d'acier de mesh et de verre trempé.

Que peut-on y mettre ? Une carte mère E-ATX, un GPU de 40 cm de long, une ventirad de 16,2 cm de haut, une alimentation de 22 ou 28 cm selon le positionnement de la cage à disque dur (2 x 3,5"/2,5"). Le boitier possède aussi trois emplacements pour SSD 2,5", mais ne fournit le plateau que pour deux unités (c'est un peu radin ça tout de même, non ?). De même, il est possible de monter le GPU à la verticale, mais il faudra pour cela acheter le kit adapté séparément (ça, c'est un peu plus excusable). Jusque-là, c'est pratiquement exactement la même chose qu'avec le P360A, et c'est bien normal, c'est le même châssis, pardi ! Les I/O aussi sont quasiment inchangés (et ne valent toujours pas le détour), si ce n'est que jack micro et casque ne font désormais plus qu'un. Toujours pas autre chose que de l'USB 3.0 et de l'USB-A.

Bon, et alors, qu'est-ce qui a donc changé en vrai ? Eh bien, pour le coup, le G360A fera vraiment honneur au 360 dans son p'tit nom, puisqu'il sera en mesure d'accepter du radiateur de 360 mm à l'avant et en haut (et 280 mm ou plus petit, bien entendu), ce que le P360A ne pouvait faire. Par conséquent, il y a aussi plus de place pour du ventilateur et c'est un donc un total de 7 unités de 120 mm et/ou 4 unités de 140 mm qui y pourrons y trouver leur place selon une configuration parfaitement classique. Sachez aussi que le G360A sera livré avec 3 ventilateurs PWM D-RGB de la marque, soit un de plus qu'avec le P360A. Ceux-ci seront montés à l'avant.

Combien coûtera ce P360A V2 ? 99,90 €, soit 30 € de plus que la version 2020. Le boitier sera disponible prochainement chez les revendeurs officiels habituels. Il y sera proposé en noir et en blanc, et la garantie sera de 5 ans (attention, celle-ci ne s'applique pas sur tout, mais uniquement au châssis, son panneau frontal et son panneau supérieur, et tout le reste c'est deux ans, y compris les ventilateurs).