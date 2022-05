Si vous pensiez que les paillettes de la conférence Intel VisiON étaient déjà passées, alors vous vous fourvoyez royalement ! En effet, après avoir causé de processeurs pour les stations de travail transportables et de leurs versions pour serveurs, voilà que le suet des GPU est mis sur la table. L’heure de gloire pour Xe, qui arrive pour la première fois dans une version « haute performance » (entre guillemets, car il n’est question « que » d’une enveloppe thermique de 150 W pour le plus gros modèle).

Ce premier GPU pour datacenters d’Intel se nomme Arctic Sound, (plus précisément Arctic Sound-M ou ATS-M) et — conférence obligeante —, la firme est très fière de prendre la pose avec un modèle de démonstration ! Sous le capot, nous retrouvons en fait deux configurations différentes : une version pour des performances maximales, l’autre pour une densité maximale. Voyons cela d’un peu plus près.

Dédiés au transcodage — qui a décidément le vent en poupe ces derniers temps —, les deux bousins supportent le traitement de pas moins de 30 flux vidéo en simultanés (AVC, HEVC, AV1, VP9), offrant au passage 150 TOPS pour l’IA, puisque cela est en vogue ces derniers temps. Pour les utiliser, direction OneAPI : rien de bien nouveau sous le soleil de ce côté-là. Néanmoins, ce n’est clairement pas avec ces bousins que vous ferez tourner Crysis en 8K : avec 32 EUs Xe pour la version « performance » (150 W de TDP) et deux puces de 32 EUs pour la version « haute densité » (75 W de TDP), ces deux cartes intègrent vraisemblablement des dies DG1 défectueux… mais sacrément clockés pour arriver à de tels dégagements thermiques. De quoi nous faire patienter en attendant DG2, qui se fait toujours désespérément absent — bien que certaines machines, bien cachées, présentaient déjà quelques démonstrations de calculs et optimisations diverses dans les obscurs recoins de l’Intel VisiON.

De plus — un fait souligné par Raja Koduri —, Intel est certes une boite qui capitule sur le hardware, mais qui est consciente que le software qui l’accompagne est tout aussi complexe — si ce n’est plus. Ainsi, les bleus ont bossé sur leur écosystème OneAPI de telle sorte à ce qu’un unique code puisse tourner sans modification sur les GPU comme les CPU de la firme : un argument de taille, notamment face au concurrent NVIDIA et son CUDA à l’API bien plus fermée.

Au niveau des applications, une démonstration nous montrait la possibilité de streamer des jeux mobiles à partir de 5 terminaux différents sur la carte : l’idée est donc principalement de déporter simultanément plusieurs applications assez légères sur le bousin, notamment pour le jeu sur smartphone, au sein de gros serveurs intégrant plusieurs de ces cartes.

En voilà un bel exemplaire !

Au niveau de la date de disponibilité, les bleus communiquent sur le troisième trimestre 2022, ce qui laisse jusqu’à septembre pour voir la belle débarquer sur serveur. De quoi laisser assez d’eau couler sous les ponts pour trouver un prix de revente compétitif et de consolider les stocks. Et pour Xe sauce haute performance, alors ?