Autant vous le dire de suite, vous pleurerez ! Voilà le premier benchmark officiel à base d'Unreal Engine 5, et il fait très mal. Et pour cause, EzBenchmark est décrit par ses concepteurs comme étant très avancé. Pourquoi ? Parce qu'il affiche des textures en 8k, et du ray tracing accéléré en hardware sur les cartes qui le peuvent via Lumen, ou en soft si le matos détecté ne le permet pas. C'est assez court, on suit le vol d'un oiseau de feu sur une île souterraine, une fois le bench bouclé, vous avez la possibilité de déambuler en mode balade sur le site en question.

Ce n'est pas la première fois que l'on peut tester ce moteur qui est si jeune et qui pourtant est sorti en version définitive il y a plusieurs semaines. On a pu voir City Sample et Valley of the Ancients, mais c'était compilé par des passionnés et distribué "en catimini". Par contre, si on avait déjà eu une démo UE5 sur Steam, c'est la première fois que l'on peut toper un vrai benchmark. Il a toutefois une évolution à avoir, comme un menu optionnel qui ne serait pas du luxe, la chose se lance sans que l’on puisse régler quoi que ce soit. Mais c'est à essayer sans aucun doute, préparez les kleenex, ce sera par exemple un bon test pour les prochaines générations !